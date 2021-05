Fast tausend weiße Blüten

Oftersheim. „Gefüllter Schneeball“ oder „Echter Schneeball“ heißt das Laubgehölz, das derzeit im Garten von Peter und Ursula Zemler in der Hardtwaldsiedlung so leuchtet. Spaziergänger in der Walldorfer Straße bleiben immer wieder am Zaun stehen, um die weiße Blütenpracht zu bestaunen.

Die Pflanzengattung „Schneeball“ (Viburnum) gehört zur Familie der Moschuskrautgewächse (Adoxaceae) und besteht aus über 150 verschiedenen Arten. Die Sträucher wachsen dicht verzweigt und können je nach Art bis zu fünf Meter hoch werden. „Vor 20 Jahren haben wir die kleine Staude gesetzt“, erzählt das Ehepaar Zemler. Jetzt erfreuen sich die beiden jedes Jahr an den großen runden Bällen.

Bis Juni zu bewundern

Fast tausend Blüten mit einem Durchmesser von bis zu zehn Zentimetern dürften an dem Strauch hängen. Die weißen Blütenbälle sind von Mai bis Juni zu bewundern. Das in Weiß gekleidete Gehölz, das pro Jahr bis zu 30 Zentimeter zulegen kann, bekommt im Sommer leicht rosa Blüten, im Herbst verfärbt sich das Laub dann weinrot. vw