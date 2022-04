Fest der Begegnung in St. Nikolaus

Plankstadt. Am kommenden Wochenende ist es soweit: Der Basar oder – wie die Kirche ihn nennt – „Bazar – Fest der Begegnung“ findet in der Pfarrgemeinde St. Nikolaus in Plankstadt statt. Nach der feierlichen Segnung des Außengeländes der St.-Nikolaus-Kirche am Samstag, 23. April, um 15 Uhr, beginnt das Gemeindefest im Hof des Pfarrheims. Traditionell werden Kaffee und Kuchen – auch zum Mitnehmen – sowie Grillspezialitäten angeboten. Die Cocktailbar der Ministranten wird am Samstagabend durch Musik bereichert.

Am Sonntagmittag, 24. April, besteht die Möglichkeit für Essen zum Mitnehmen auf Vorbestellung. Der Flyer hierfür ist in der Kirche, im Pfarrblatt oder unter www.kath-se-schwetzingen.de erhältlich. Die Vorbestellung ist noch bis Donnerstag, 21. April, möglich. „Für jede Kuchenspende sagen wir schon jetzt: Vergelt’s Gott“, lässt Pfarrer Uwe Lüttinger wissen. Diese können am Samstag ab 11 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr im Pfarrsaal, Seiteneingang, abgegeben werden. Das Fest findet unter aktuellen Corona-Regeln statt.