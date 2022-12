Festliches im Herzen der Gemeinde

Plankstadt. Unter dem Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz in Plankstadt lodern an diesem Freitag, 23. Dezember, von 16 bis 20 Uhr Flammen in der Feuerschale, der Musikverein spielt Weihnachtslieder und die Weihnachtsgeschichte wird vorgetragen. Das schreibt die Gemeinde in einer Ankündigung.

Die Handballer bewirten mit Glühwein, Bier, Softdrinks, heißen Würsten, Käsespießen, Kinderpunsch und Laugenstangen. Für Kinder gibt es außerdem das Feuerholzbündel. In allen Rathausfenstern werden farbenfrohe Bilder leuchten und der Haupteingang zum Rathaus bietet der Krippenszene Platz.

Doppelte Ausstellung

Der Seiteneingang zum Rathaus in der Wilhelmstraße ist unterdessen geöffnet, denn die gemeinsame Ausstellung „4seasons“ des Künstlerduos Leila Nik und Jürgen Laban lockt Interessenten zu ihrer Midissage. Laban wird selbst anwesend sein und das Werk der beiden Kreativen erklären. zg