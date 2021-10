Feuerwehr befreit eingeklemmte Person

Plankstadt. In der Gemeinde hallen dieser Tage häufig die Sirenen von Einsatzfahrzeugen durch die Straßen – nach zwei Unfällen im Bereich der Oftersheimer Landstraße und der Bundesstraße 535 in den vergangenen Tagen ist die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagvormittag bereits zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit zu einem schweren Verkehrsunfall ausgerückt.

Auf der Grenzhöfer Straße zwischen Grenzhof und Plankstadt an der Kreuzung mit der Straße Jungholz sind zwei Autos zusammengestoßen, der Unfallverursacher ist schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Der 72-Jährige war ohne auf die Vorfahrtsregelung zu achten vom Jungholz auf die Grenzhöfer Straße gefahren, woraufhin ihn das vom Grenzhof kommende Auto an der Fahrertür erfasste.

Hydraulisches Gerät im Einsatz

Wie die Feuerwehr Eppelheim, die zur Unterstützung mit vor Ort war, auf ihrer Webseite schreibt, war der Unfallverursacher in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Wagens wurde bei der Kollision leicht verletzt. Die Feuerwehr stellte während des Einsatzes außerdem den Brandschutz sicher und klemmte die Batterien der Unfallfahrzeuge ab.

Die Grenzhöfer Straße war zwischenzeitlich zwischen Plankstadt und Grenzhof voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar, beide Fahrzeuge mussten mit einem Kran geborgen werden. caz/pol

