Edeka-Parkplatz Feuerwehr in Plankstadt versüßt die Adventszeit

Auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarktes in Plankstadt herrschte am Wochenende munteres Treiben. Die Plankstadter Feuerwehr hatte sich so einiges einfallen lassen, um Besuchern und Gästen den Advent ein klein wenig zu versüßen.