Plankstadt/Schwetzingen. Die Verbindungsstraße zwischen der B535 und der Bruchhäuser Straße musste am späten Samstagnachmittag gesperrt werden. Ein Renault-Kastenwagen war dort in Vollbrand geraten. Grund hierfür war nach ersten Einschätzungen ein technischen Defekt. Die Insassen konnten sich in Sicherheit bringen. Genaue Informationen liegen nicht vor.

