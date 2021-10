Trinkwasserverschmutzung, Gasalarm im Baugebiet, Bombenfund – in den 15 Jahren, in denen Uwe Emmert nun bereits Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr ist, hat er schon viel erlebt. Bei der Jahreshauptversammlung in der Fahrzeughalle ist er nun einstimmig von der Einsatzmannschaft wiedergewählt worden und offiziell in seine vierte Amtszeit gestartet.

Der gelernte Kaufmann ist bereits vor

...