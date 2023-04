Fischerfest im Juli geplant

Plankstadt. Großen Andrang verzeichnete am Karfreitag der Angelsportverein 1946 auf seinem Vereinsgelände im Plankstadter Norden. Das große Helferteam hatte ein Zelt sowie Sitzmöglichkeiten aufgebaut und lud zum Verweilen ein. Frischer Backfisch mit Kartoffelsalat und Brötchen fanden reißenden Absatz und machten direkt Lust auf die nächste Veranstaltung im Juli dieses Jahres.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dann plant der Angelsportverein nämlich wieder ein Fischerfest. Am 15. und 16. Juli soll es auf dem Vereinsgelände in bekannter Weise soweit sein. Der Musikverein Plankstadt wird dann den Fischerkönig abholen, der bei einer Zeremonie gewürdigt wird. Sonntags gibt es außerdem Frühschoppen und selbstverständlich hat die Küche an diesem Wochenende kulinarisch einiges zu bieten.

„Wir versuchen die Preise moderat zu halten“, erklärt der Vereinsvorsitzende Werner Niedermayer, Der Verein versuche die Preissteigerungen so gut es geht selbst zu tragen. caz