Plankstadt. Ein Flohmarkt, dessen Erlös den Tieren im Vogelpark zugute kommt, findet am Sonntag, 29. Mai, von 9.30 bis 16.30 Uhr auf dem Gelände des Vogelparks in Plankstadt statt. Zur Standgebühr fallen Kosten in Höhe von zehn Euro an. Bei Fragen und zur Anmeldung wird um eine E-Mail an info@vogelpark-plankstadt.de gebeten. Initiator ist der Kanarien-, Exoten- und Vogelschutzverein.

