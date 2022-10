Fördergeld für Modernisierung der Jugendecke

Plankstadt. Gute Nachrichten für alle Leseratten: Die Bücherei Plankstadt erhält für eine Modernisierung der Jugendecke und eine Ausstattung mit zeitgemäßen Endgeräten einen fünfstelligen Betrag vom Bund. Vor einigen Monaten hat sich die Gemeindebücherei für die Förderung beworben – jetzt geht es nach der Zusage um die Umsetzung.

Die Jugendecke der Bücherei Plankstadt hat nach über 30 Jahren den Modernisierungsschub dringend nötig und wird nun mithilfe der Fördermitteln renoviert und mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Derzeit ist die Präsentation der Medien dort wenig zeitgemäß, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindebücherei.

Das bisher vorhandene Sofa sei in die Jahre gekommen und durchgesessen. Der Raum sei zudem schlecht ausgeleuchtet, was das Lesen oder Schmökern erschwere. Nun werde der Raum umgestaltet und mit modernen technischen Geräten ausgestattet sowie mit rollbaren Möbeln versehen. Eine helle und dimmbare Beleuchtung soll dem Raum Helligkeit und bei Bedarf auch heimeliges Licht geben.

Barhocker und Loungemöbel

Für Klassenführungen und Workshops wird außerdem eine Theke integriert, an der Kinder und Jugendliche Tablets nutzen können, auf denen unter anderem „Learning-Apps“ zur freien Nutzung sowie der Katalog der Bücherei und Angebote wie „Brockhaus Online“ und „Duden Basiswissen Schule“ eingesehen und abgerufen werden können. Flexible Sitzmöbel wie Barhocker und Loungemöbel im Jugendbereich runden das Konzept einer neuen Wohlfühlzone ab.

Zudem wird es eine Bar für Kaffee und Getränke im Eingangsbereich der Bücherei geben, um die Aufenthaltsqualität in den Räumen für alle zu erhöhen.

„Das Bücherei-Team ist derzeit eifrig dabei, die erhaltenen Fördergelder sinnvoll einzusetzen und Aufträge an Firmen zu erteilen, da die Maßnahme bis zum Ende des Jahres umgesetzt werden soll“, erklären die Verantwortlichen, dass jetzt Tempo angesagt ist. Die ersten Sachen wie Tablets wurden sogar schon geliefert, wie Büchereileiterin Claudia Verclas im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. Im November sollen dann die Theke und neue Regale für die Comichefte kommen.

Als „Dritte Orte“ stärken

Mit dem Soforthilfeprogramm „Vor Ort für Alle“ fördert der Deutsche Bibliotheksverband bundesweit zeitgemäße Büchereikonzepte in Kommunen mit bis zu 20 000 Einwohner. Primär geht es dabei um die Modernisierung und digitale Ausstattung der Büchereien. Ziel ist es, sie als „Dritte Orte“ auch in ländlichen Räumen zu stärken und so einen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen zu leisten.

Das Soforthilfeprogramm wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Programms „Kultur in ländlichen Räumen“ gefördert. Die Mittel hierfür stammen aus dem Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“ (BULE) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. 25 Prozent der Kosten trägt übrigens die Kommune selbst, die übrigen Kosten – maximal 25 000 Euro – zahlt der Bund.

Der Deutsche Bibliotheksverband vertritt mit seinen mehr als 2100 Mitgliedern bundesweit rund 10 000 Büchereien mit 25 000 Beschäftigten und 11 Millionen Nutzer. Sein zentrales Anliegen ist es, Büchereien zu stärken, damit sie allen Bürger freien Zugang zu Informationen ermöglichen. Der Verband setzt sich ein für die Entwicklung innovativer Bibliotheksleistungen für Wissenschaft und Gesellschaft.

Als politische Interessensvertretung unterstützt der Verband die Bibliotheken insbesondere auf den Feldern Informationskompetenz und Medienbildung, Leseförderung und bei der Ermöglichung kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe für alle Bürger. caz/zg