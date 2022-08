Förderung für Wohnen und Innenentwicklung

Region. Über 1,4 Millionen Euro für den Rhein-Neckar-Kreis: Das Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz hat im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) seine Programmentscheidung 2022 bekanntgegeben, wie der Kreis in einer Pressemitteilung schreibt. Zehn Städte und Gemeinden aus dem Rhein-Neckar-Kreis erhalten dabei 1 46 27 40 Euro für ihre Projekte. Damit werden Gesamtinvestitionen in Höhe von 16 Millionen. Euro ausgelöst.

„Wir freuen uns, dass damit sogar noch einmal mehr Gelder zugesagt wurden als im letzten Jahr“, sagt Landrat StefanDallinger. „Diese Fördersumme belohnt nicht nur die engagierten Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und Unternehmen im Landkreis, sondern belegt auch die erfolgreiche Arbeit unserer Wirtschaftsförderung auf diesem Gebiet.“

Insgesamt stellt das Land bei dem Programm rund 108 Millionen Euro zur Verfügung. Im Rhein-Neckar-Kreis werden 23 Projekte gefördert – wie schon im Vorjahr vor allem im Bereich Innenentwicklung und Wohnen. Aber auch einzelne Projekte in den Bereichen Arbeiten und Gemeinschaftseinrichtungen können sich auf Förderung durch das Land verlassen. Mit seinem deutlichen thematischen Schwerpunkt steht der Kreis nicht alleine da: Mehr als die Hälfte der gesamten Fördermittel werden im Förderschwerpunkt Innenentwicklung und Wohnen eingesetzt. „Damit lässt sich landesweit vielbewegen. Doch die 55 Millionen Euro kommen nicht nur den gut 1800 Wohnungen zugute. In diesem Förderschwerpunkt spielen auch kleinere und größere Wohnumfeldmaßnahmen eine wichtige Rolle. Spiel- und Dorfplätze, Grünflächen und Sitzbänke – attraktive Ortsmittensind ein Schlüssel für viele weitere Entwicklungen. Wohnen und arbeiten ist dort attraktiv, wo man sich wohl fühlt und bleiben möchte. Damit erhalten auch kleine Gemeinden klare Zukunftsperspektiven“, so Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk. Welche Projekte der ELR im Rhein-Neckar-Kreis bisher vorangebracht hat, lässt sich auf der Homepage www.deinfoerderprojekt.de nachlesen. zg