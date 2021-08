Fotograf Detlev Reißmann zeigt Menschen mit all ihren Facetten im Porträt

Plankstadt/Oberhausen-Rheinhausen. Es ist nicht die erste Ausstellung mit Fotos von Detlev Reißmann, die er zurzeit im Fachgeschäft „Ambiente & Art“ in Oberhausen-Rheinhausen präsentiert. Der Fotograf hat seine Bilder schon in Plankstadt im Wasserturm gezeigt. Dabei ist „Ambiente & Art“ keine Galerie, eher ein Ort zum Vorbeikommen, zum Schauen und zum Entspannen.

Für Ausstellungen scheint die Location nicht besonders geeignet, zwischen Möbeln, Antiquitäten, Wohnaccessoires und Dekorationen bleibt nicht viel Platz für Bilder. Doch Geschäftsführerin Tina Fiedler lässt ihren Laden in schönster Öffentlichkeitslage nicht einfach so vor sich hinarbeiten. Stattdessen lädt sie dazu ein, sie hier zu besuchen, um Kontakte zu pflegen, Gespräche zu führen und natürlich Kunst anzusehen – kurz gesagt, den Laden zum Ort der Begegnung zu machen.

Und wer am Samstag bei der Vernissage dabei war, konnte staunend feststellen, dass auch die Bilder von Reißmann noch Platz hatten. Verteilt auf mehrere Räume, hingen sie an den Wänden und zum Teil auch wie früher im Labor an Leinen mit Wäscheklammern. Auf diese Weise gaben sie einen Einblick in die Werke und die Vielfalt der Bereiche, die sie abdecken: Porträts, Landschaft, Natur, Architektur. Dem Medium Fotografie nähert sich Reißmann auf unkonventionelle Weise. Schönheit ist für ihn das Natürliche, Ungeschminkte. Was sofort auffällt, sind die zahlreichen Frauenporträts, Aufnahmen von Models und von seiner Frau. Sie wirken selten konstruiert. Ihre Bewegungen scheinen spontan und aus der Situation heraus festgehalten. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme eines Frauengesichts baut durch Einfügung eines grünes Blatts eine intensive Spannung auf.

„Das zentrale Thema ist bei mir der Mensch“, erklärte Reißmann im Gespräch, „mich interessiert der Mensch in seinem Wesen, in seinem Aussehen, seinem Verhalten, jeder Einzelne, ob Alt oder Jung, hat seinen Charme und ist fotogen.“ Natürlich fotografiere er auch die Natur und die Schönheiten der Landschaft sowie außergewöhnliche Gebäude. Events, die in Plankstadt und Umgebung stattfinden, hält er ebenfalls mit der Kamera fest, aber auch Dinge, an denen die meisten Menschen achtlos vorbeigehen.

So fotografiert er ein Spinnennetz mit glitzernden Tautropfen oder stillgelegte Bahngleise, aus denen Mohn sprießt. Man könnte das Bild „Triumph der Natur“ betiteln, denn dort, wo der Mensch nicht mehr eingreift, nimmt sich die Natur ihre Räume zurück.

Zur Fotografie an sich erzählte Reißmann, der 1956 geboren ist und seit 2016 in Plankstadt wohnt, dass er sich schon als Kind damit beschäftigt habe, weil sein Vater begeistert fotografierte. Die analoge Fotografie hat ihn früh in den Bann gezogen, danach ist das Hobby in den Hintergrund getreten, bis er 2017 in Altersteilzeit ging und das Fotografieren wieder aufnahm, diesmal mit der digitalen Technik. Seine ursprüngliche Leidenschaft für Landschaften hat sich allmählich gewandelt, der Mensch mit seinen Facetten trat in den Mittelpunkt.

Betrachtet man jedoch die verblüffende Aufnahme von der Brücke zur Ketscher Rheininsel oder vom Brühler Landschaftsschutzgebiet, merkt man, dass die Landschaften weiter Motive blieben. Man würde nicht vermuten, dass diese das Werk eines Autodidakten sind. Sie wirken wie Gemälde und das ist gewollt, denn die Absicht des Fotografen ist nicht, die Wiedergabe der Wirklichkeit, sondern die Welt aus seiner Sicht, wie sein Auge sie sieht, darzustellen, künstlerisch verfremdet.

Dass er virtuos und lebendig mit dem Medium der Fotografie umzugehen weiß, zeigen auch die Bücher „Plankstadt“ und „Events“. Getreu dem Motto „Momente von heute festgehalten für morgen“ zeigt er darin die schönsten Ecken Plankstadts und was sich in der Umgebung ereignet. Die Bände dokumentieren nicht nur die Vorlieben des Fotografen, sie sind auch eine Art Chronik seiner Zeit, die in keinem Geschichtsbuch zu finden sind.

