Fraktion besteht zur Hälfte aus Frauen

Plankstadt. Bei der Kommunalwahl 2019 wählten die Bürger Plankstadts die Plankstadter Liste (PlaLi) zur stärksten Fraktion im Ratsgremium und so gehören seither acht von 22 Gemeinderäten der unabhängigen Wählervereinigung an. Und von diesen acht sind wiederum 50 Prozent – also vier – Frauen. Eine Frauenquote, von der andere Parteien und Wählervereinigungen landauf landab nur träumen können.

Ulrike Breitenbücher, Dr. Ulrike Klimpel-Schöffler, Karolin Kolb und Nele Neidig sind die vier Damen, die seit 2019 zusammen mit Dr. Stephan Verclas (Fraktionssprecher), Gerhard Waldecker (erster Bürgermeister-Stellvertreter), Fredi Engelhardt und Rolf Hallwachs am Ratstisch Platz genommen haben und die bei den Mehrheitsverhältnisse bei Abstimmungen ein wesentliches Wörtchen mitzureden haben.

Hinzu kommt noch, dass Karolin Kolb und Nele Neidig der jüngsten Generation angehören und so der Stimme des jungen Plankstadts Ausdruck verleihen. Es war schon immer ein herausragendes Element der kommunalen Entscheidungsarbeit der PlaLi, dass im Vorfeld von Entscheidungen in der Diskussion, sowohl innerhalb der Wählergemeinschaft, als auch besonders der Fraktion alle mit ihren oft unterschiedlichen Auffassungen gehört werden und erst dann die Entscheidung für die Gemeinderatssitzung festgelegt wird.

Auf diese Art wird ausgeschlossen, dass überkommene Haltungen sich über Jahre verfestigen und es ist gewährleistet, dass neue Ansichten und Ideen Raum greifen können. Dies zeigt sich besonders bei den monatlichen Stammtischen, deren Ausfall sich bei allen schmerzlich bemerkbar macht und eine Lücke in der Gemeinschaft aufgetan hat. Alle hoffen, dass gerade die Treffen und der Austausch bald wieder stattfinden können. Die vielen Aufgaben, die in Plankstadt anstehen oder die gerade in Umsetzung begriffen sind, machen einen solchen Meinungsaustausch für alle unentbehrlich. uk

