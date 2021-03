Eppelheim. Da war aber jemand ganz schön durstig: Mit knapp zwei Promille war eine 54-jährige Autofahrerin am Montag schon mittags um 13 Uhr in der Schwetzinger Straße in Eppelheim unterwegs. Die starke Alkoholbeeinflussung hatte zur Folge, dass sie auf dem Gelände einer Tankstelle auf ein anderes Auto leicht auffuhr, wobei eigentlich nur eine geringer Sachschaden entstand, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Aber offensichtlich bemerkte der Unfallgegner, dass die Frau betrunken war und alarmierte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde von den Beamten auch starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Autoschlüssel wurde sichergestellt. pol