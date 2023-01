Frauenfrühstück der katholischen Gemeinschaft in Plankstadt

Plankstadt. Großen Zuspruch erfuhr das Frauenfrühstück der Katholischen Frauengemeinschaft Plankstadt (KFD) und der geschmackvoll dekorierte Pfarrsaal erfreute die Gäste genauso, wie das liebevoll angerichtete und reichhaltige Frühstücksbüfett. Cordula Just begrüßte an einem winterlichen Morgen alle Damen recht herzlich im Namen des Vorstandsteams und wünschte einen guten Appetit sowie viel Spaß und Vergnügen beim gemütlichen Zusammensein.

Nachdem sich die Damen gestärkt hatten, erwarteten sie gespannt den Vortrag „Frauenpower in der Bibel“, den Dr. Almut Rumstadt vom Bildungswerk Heidelberg vorbereitet hatte. Kurzweilig entführte sie ihre Zuhörerinnen auf eine Reise in biblische Zeiten und schilderte zuerst die Lebensumstände der Frauen, deren Rechte stark von ihren jeweiligen Familienstand abhing. Eine Mutter oder Witwe hatte zum Beispiel eine stärkere Rechtsposition als eine unverheiratete Frau und nur wenige von ihnen allen übten einen Beruf aus. In der Bibel gebe es viele inspirierende Frauengestalten, erzählte die Referentin weiter, und listete einige bekannte, aber auch weniger bekannte auf, die im Alten und Neuen Testament erwähnt werden: Israels Prophetin Miriam, die Richterin und Heerführerin Deborah, die kluge Abigail, Delila, die Frau des Samson, die Prophetin Hulda oder die Witwe Judith. Weitere waren unter anderem Maria Magdalena, die die Auferstehung verkündete, Maria, die Mutter Jesu, Junia, eine Apostolin, und Lydia, erste Christin Europas, die eine selbstbewusste Händlerin war. Weitere Powerfrauen waren mit Jesus unterwegs und begleiteten ihn bis zum Tod am Kreuz. Frauen seien an entscheidenden Punkten in der Geschichte Israels aufgetreten, besonders in Übergängen und Krisensituationen, unterstrich Rumstadt.

Katholische Gemeinschaft in Plankstadt: Neue Geschichten selbst schreiben

Die Bibel ende im vierten Jahrhundert und es liege an jeder einzelnen Frau, selbst neue Geschichten zu schreiben – mit diesen Abschlussworten und einem Gebet endete der Vortrag unter dem Applaus der Zuhörerinnen.

Just dankte später Küchenchefin Helga Weber und allen Helferinnen. Schließlich lud sie die Damen zur nächsten großen Veranstaltung der KFD und Senioren ein – der närrischen Faschingssitzung am Schmutzigen Donnerstag.