Fredericks Geheimnis

Plankstadt. Es ist wieder Kindertheater-Zeit in der Bücherei! Das Bremer Figurentheater „Mensch, Puppe!“ gastiert zum ersten Mal in Plankstadt und zeigt am Donnerstag, 21. Oktober, um 15 Uhr zum Frederick-Tags das Stück „Frederick“, nach dem berühmten Bilderbuch von Leo Lionni, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Kennt ihr Frederick, den Mäuserich? Seine Familie würde sagen: ,Frederick? Der liegt immer faul in der Sonne herum und träumt vor sich hin, während wir fleißig Vorräte für den Winter sammeln!‘ Aber Frederick hat ein Geheimnis: Im Frühling sammelt er die Sonnenstrahlen, im Sommer die Farben der bunten Blumen und im Herbst die Wörter und Töne in der Luft. Im kalten, graun Winter, wenn alle Vorräte aufgebraucht sind, überrascht er seine Mäusefamilie“, heißt es in der Ankündigung.

Das Theaterstück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren und dauert 45 Minuten. Anmeldungen nimmt das Bücherei-Team ab Dienstag, 12. Oktober, zu den üblichen Öffnungszeiten entgegen. Karten kosten 2,50 Euro für Kinder und 3 Euro für Erwachsene.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln statt. Daher bittet das Bücherei-Team um Anmeldung unter Angabe von Namen, Adresse und Kontaktdaten. Durch die Einhaltung der Abstandsregeln ist die Zahl der Plätze begrenzt. Die Aufführung ist ein Beitrag der Bücherei Plankstadt zum Frederick-Tag, dem landesweiten Literatur-Lese-Fest. zg

