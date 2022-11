Freie Plätze für Ausflug

Plankstadt. Es gibt noch freie Platze für den Seniorenausflug der Gemeinde: Ziel ist am Dienstag, 29. November, der Mannheimer Weihnachtsmarkt. Los geht es um 14 Uhr an den Abfahrtsstellen Bahnstraße, Rathaus, Bushaltestelle am CAZ, Schubert-Apotheke und Vogelpark. Die Senioren werden nach Mannheim gebracht und können dort die Stimmung genießen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit den Bussen geht es wieder nach Plankstadt in den „Kleinen Plänkschter“. Dort bekommen die Gäste ein Glas Sekt und Abendessen. Der Gemeinderat stellt Finanzmittel zur Verfügung, sodass die Teilnehmenden lediglich weitere Getränkewünsche oder beispielsweise Desserts selbst zahlen. Bei Abholung der Fahrkarte wählen die Senioren aus einer Menükarte ihren Essenswunsch aus. Um 20 Uhr ist das Ende der Veranstaltung geplant.

Das Mindestalter für eine schriftliche Anmeldung beträgt 65 Jahre. Ein Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 10 Euro pro Person ist zu leisten. Der Ausflug ist vorrangig für Senioren gedacht, die alleinstehend sind oder nicht mehr so leicht über die Ortsgrenze hinauskommen. Busfahrkarten sind im Rathaus bis einschließlich Dienstag, 22. November, abholbar. Bitte je Karte 10 Euro passend mitbringen.

Mehr zum Thema Aktion Kampf gegen das Virus Mehr erfahren Für Termin im Dezember jetzt anmelden Vorsorgevollmacht im Generationenbüro beglaubigen lassen Mehr erfahren Infos zur Vorsorge Informationsvortrag der Hospizgemeinschaft Schwetzingen: Richtig vorsorgen Mehr erfahren

Kontakt: Stephanie Knebel, Telefon 06202/20 06 53, und Martina Ahnepohl, Telefon 06202/20 06 31 stehen für Fragen zur Verfügung.