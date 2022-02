Friedensgebete für die Ukraine

Plankstadt/Region. Russland ist über Nacht in die Ukraine einmarschiert – und auch in den Gemeinden unseres Verbreitungsgebiets sind die Menschen von dieser Nachricht betroffen. Deshalb lädt die Pfarrerin Christiane Banse und der Pfarrer Uwe Lüttinger an diesem Freitag, 25. Februar, zu einem ökumenischen Gebet für den Frieden ein.

Aktuell wird die Ukraine von mehreren Seiten angegriffen. Auch in und im Raum Kiew sind Zerstörungen durch Raketen zu sehen. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs wurden bis um 12 Uhr demnach 30 Angriffe mit Flugzeugen, Artillerie und Marschflugkörpern „auf ukrainische zivile und militärische Infrastruktur“ registriert.

Die Geistlichen positionieren sich mit dieser Aktion klar gegen diese blutrünstigen Taten. Die Bürger können an der evangelischen Kirche über ihre Wut und Trauer sprechen – aber auch Fragen stellen.