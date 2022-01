Fünfstelligen Betrag ergaunert

Eppelheim. Eine 45-Jährige ist von einem angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft betrogen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erhielt die Frau gegen 12 Uhr den Anruf eines ihr Unbekannten, der vorgab, vom Microsoft-Support-Team zu sein und behauptete, dass auf dem PC der Frau eine Schadsoftware festgestellt worden wäre.

Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Kriminellen schließlich, Fernzugriff auf den PC seines Opfers zu erhalten und in der Folge einen fünfstelligen Geldbetrag vom Bankkonto der 45-Jährigen zu transferieren. Erst als ihr Ehemann nach Hause kam, bemerkte die geschädigte Frau den dreisten Betrug des Anrufers. Sie beendete daraufhin sofort das Gespräch, nahm den Rechner vom Netz und verständigte die Polizei.

Die Cyberkriminalisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Experten geben Tipps zum Schutz

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Fall geben die Experten folgende Warnhinweise: Microsoft bietet keinen unaufgeforderten technischen Support an. „Gehen Sie nicht auf Anrufe von angeblichen Mitarbeitern ein und beenden Sie das Gespräch umgehend“, so der Tipp. „Geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten, Bankkonto- oder Kreditkartendaten sowie Zahlungsdaten wie Pins oder Tans an die Anrufer heraus.“ Zudem sollte keine Software installiert oder installiert gelassen werden.

Geschädigte sollten ihren Rechner sofort vom Internet trennen, betroffene Passwörter direkt geändert und der Rechner anschließend von einem seriösen Experten überprüft werden. Zudem wird von den Experten der Polizei geraten, so schnell wie möglich Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen aufzunehmen, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. Eventuell sei eine Rückbuchung des Geldes noch möglich. Schließlich sollte Anzeige bei der Polizei erstattet werden. pol