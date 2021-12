Für die Menschlichkeit

Plankstadt. Bei einem Spaziergang durch Plankstadt ist unserer Leserin Melanie Kastner in einem Vorgarten in der Mozartstraße ein Schild mit einem schönen Spruch aufgefallen. „Lichter sollen leuchten in dieser dunklen Zeit. Ein Licht für Frieden, eins für die Hoffnung und eins für Menschlichkeit! Lassen wir unser Plankstadt leuchten“, steht auf dem Schild geschrieben. Davor ist eine Laterne zu sehen, die golden schimmert.

„Gerade in dieser besonderen Zeit ein schönes Zeichen. Ich persönlich interpretiere es vor allen Dingen als eine kleine Aufforderung zum respektvollen Miteinander und gegen die Spaltung der Gesellschaft. Ich selbst wohne seit einigen Monaten in Dänemark und bin erschrocken, wie die Menschen hier in meiner alten Heimat teilweise miteinander umgehen“, schreibt Melanie Kastner. / zg