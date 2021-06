Für die Tränen danach

Alle zwei Jahre, wenn wieder die Fußball-Welt- oder Europameisterschaft ansteht, wütet plötzlich das Fußballfieber durch Deutschland. Flaggen werden aufgehängt, das Bier kaltgestellt und während draußen das Fleisch auf dem Grill brutzelt, läuft drinnen auf dem Fernseher das Spiel der Nationalmannschaft.

Auch ich verfolge gerne gemeinsam mit Freunden oder der Familie die Europameisterschaft und freue mich, wenn „Jogis Jungs“ die Partie gewinnen. Einige Fanartikel, die es momentan in jedem Geschäft zu kaufen gibt, sind dann aber doch etwas zu viel des Guten.

© sbr_zelt

So habe ich beispielsweise beim Einkaufen Bratwürste in den Farben Schwarz, Rot und Gold entdeckt. Sie waren in eingefärbter Marinade eingelegt und sahen ehrlich gesagt wenig appetitlich aus. Apropos appetitlich: Für leidenschaftliche Fans gibt es nicht nur Fußball-Klopapier, sondern gleich die passende Klobrille dazu zu kaufen.

Perücken, Bikinis, Haargummis – es gibt nichts, was derzeit nicht mit den Nationalfarben bedruckt wird. Und sollten die Deutschen wie gegen Frankreich mal mit einer Niederlage vom Platz gehen, gibt es immerhin schwarz-rot-goldene Taschentücher . . .

