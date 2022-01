Gäste sollen sich wie zu Hause fühlen

Plankstadt. Warmes Licht lässt den Raum leuchten, bunte Bilder hängen an den Wänden und der Duft von frisch gebrühtem Kaffee liegt in der Luft. Auf den Holztischen stehen Kerzen, Sofas laden zum Verweilen ein. Im Januar hat Hamid Mokrane das „Café Vier Pfoten“ im Neurott 1 beim Verein für Hundezucht und Hundesport eröffnet. Täglich gibt es hier von 9 bis 19 Uhr Getränke, Frühstück und verschiedene Gerichte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mokrane kommt selbst aus Algerien, hat in Frankreich kochen gelernt und lebt seit vier Jahren in Plankstadt. Vorher hatte er eine Pizzeria in Dossenheim – jetzt bietet er unter anderem spanische Tortilla, Quiches mit buntem Beilagensalat, Panini, Croque – die französische Variante des Sandwiches – und Burger an. Es gibt aber auch verschiedene Kaffeespezialitäten, Tee, Säfte und Frühstücksvariationen.

„Ein Freund war bei uns zu Besuch und als wir zusammen einen Kaffee trinken gehen wollten, haben wir festgestellt, dass es in Plankstadt gar kein richtiges Café gibt“, erklärt er, wie er auf die Idee gekommen ist, die Räume anzumieten, um ein Café zu eröffnen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Sommer draußen sitzen

„Ich möchte, dass meine Gäste sich wie zu Hause fühlen“, betont Mokrane. In lockerer und gemütlicher Atmosphäre soll hier jeder bekommen, was sein Herz begehrt. In ein paar Wochen möchte der Plankstadter außerdem alle Speisen auch zum Mitnehmen anbieten. Und im Frühling und Sommer, wenn die Temperaturen ein wenig in die Höhe klettern, können die Gäste auch draußen sitzen.

„Ich habe außerdem ein kleines Häuschen für draußen besorgt. Dort wird es dann Eis geben“, erzählt der Pächter von seinen Plänen. Es lohne sich auf jeden Fall, einfach mal vorbeizukommen. caz