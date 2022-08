Gardetanz in Plankstadt ausprobiert: Hände und Füße nicht immer koordiniert

Plankstadt. Eine neue Sportart zu finden, ist trotz des großen Angebotes nicht immer so leicht, vor allem wenn man erst im Erwachsenenalter damit beginnen möchte. Als 18-Jährige, die selbst jahrelang im Modernen Jazz und dem Paartanz aktiv war, besuchte ich die Tanzmariechen des Plankstadter PCC Blau-Weiß in ihrem Training.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die meisten Gardetänzerinnen beginnen mit der Sportart bereits im frühen Kindesalter. Ich stellte mir also die Frage, wie sehr mich die Trainingsteilnahme herausfordern würde und ob meine begrenzte Fitness ausreichen kann. Die Trainerin Steffanie Strottner lud mich zum Donnerstagabend-Training der „Sternchengarde“ im Alter von etwa sieben bis 14 Jahren ein. Aufgrund von kleinen Teilnehmerzahlen und zur Steigerung der Motivation werden die „Sternchen“ zweitweise mit der „Wichtelgarde“, der jüngeren Altersgruppe, zusammengelegt.

Training und Kontakt Bei der Wichtelgarde trainieren Drei- bis Sechsjährige immer dienstags von 16.45 bis 17.30 Uhr.

trainieren Drei- bis Sechsjährige immer dienstags von 16.45 bis 17.30 Uhr. Die Juniorentanzmariechen sind dann – ebenfalls dienstags – von 18 bis 19 Uhr an der Reihe.

sind dann – ebenfalls dienstags – von 18 bis 19 Uhr an der Reihe. Die Aktiventanzmariechen schließen sich von 19 bis 20 Uhr an.

schließen sich von 19 bis 20 Uhr an. Donnerstags treffen sich dann von 17 bis 18 Uhr die Sieben- bis 14-Jährigen zur Sternchengarde.

Von 18 bis 19 Uhr sind die Jugendtanzmariechen am Trainieren.

Ab September finden dann für alle Interessierten ab 18 Jahren von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr das Männer- und Frauenballett statt

Kontakt bei Interesse: steffipcc@gmx.de

Auf Dauer wird das Training zwar wieder getrennt werden, aber „es wird immer mal wieder zusammen trainiert, sodass es für die Kleinen sowie für die Größeren eine echte Motivation ist zu sehen, was die anderen schon können“, so Strottner. Dennoch sei es sinnvoll, das Training weiterhin zu trennen: „Das Training unterscheidet sich insofern, als es bei den Kleinen eher spielerisch gestaltet wird und bei den Großen mehr auf den Tanz und Sport bezogen.“

Egal in welcher Altersgruppe stünde dennoch der Spaß am Tanzen an erster Stelle. „Ich bin auch sehr froh, dass ich durch Corona keines meiner Mädels verloren habe, sondern im Gegenteil, sogar neue dazugewonnen habe. Ich freue mich immer über neue Gesichter“, berichtet die Trainerin.

Die Trainingseinheit beginnt typischerweise mit dem Aufwärmen. Dieses besteht aus Hampelmännern, Beine und Füße in die Luft werfen, Schritte ausprobieren und vielem mehr. Die jungen Tänzerinnen meistern diese Aufgabe sogar mit zusätzlichen Gewichten an ihren Füßen. „Die Gewichte dienen zur Körperspannung und verstärken das Konditionstraining“, erklärt Strottner. Ich, als Person mit eher wenig Kondition, bin schon jetzt außer Atem und komme merklich ins Schwitzen – ohne zusätzliches Gewicht an meinen Füßen.

Auf die Choreografie kommt es an

Auch die größte Herausforderung für einen Anfänger im Gardetanz erkenne ich schon jetzt: Die Koordination von Armen und Beinen ist für mich die größte Schwierigkeit, obwohl ich durch die Erfahrung im Bereich des Tanzens Vorteile haben sollte. Strottner glaubt: „Das Anstrengendste am Gardetanz ist, sich die Choreografie zu merken. Aber Übung macht den Meister und das kann man in jedem Alter noch lernen.“ Um diese Schwierigkeit gezielt zu bewältigen, werde bereits im April begonnen, die jeweilige Choreografie für die Faschingssaison, welche dann bis Februar andauert, einzustudieren. So auch in diesem Jahr in der Hoffnung, dass Fasching wieder stattfinden wird.

Freie Mitarbeiterin Laura Kaltschmidt als Versuchskaninchen in Steffanie Strottners Training. © Laura Kaltschmidt

In diesem Sinne widmete sich das Training in der ersten Hälfte dem Aufwärmen, der Grundfitness und vor allem dem Dehnen. Gelenkigkeit ist schließlich ebenfalls eine Disziplin, welche für die Figuren im Gardetanz stets geübt sein sollte. In dieser Hinsicht bin ich froh – und ein bisschen stolz – dass ich mit dem Dehnen und dem Spagat noch nie Probleme hatte. Meine Erfahrung sagt mir allerdings, dass auch das eine reine Übungssache ist, bei der man schon in kurzer Zeit große Fortschritte erzielen kann.

Die zweite Hälfte des Trainings bezieht sich dann auf das Üben der Choreografie und das Verfeinern der Schritte. Trainiert wird trotzdem ohne Kostüme, das sei laut Strottner reine Gewöhnungssache und meistens unproblematisch.

Nach meinem erfolgreichen Selbstversuch stelle ich fest, dass der Beginn einer neuen Sportart nie ganz einfach ist. Trotzdem halte ich es definitiv für machbar, auch als Jugendlicher noch mit dem Gardetanz anzufangen. Mit Spaß an der Sache kommt die nötige Disziplin ganz von alleine, sodass schnelle Fortschritte, welche die Motivation auf Dauer erhalten, möglich sind.

Manchmal gilt eben: „Probieren geht über studieren“ – egal in welchem Alter.