Gebühren neu kalkuliert und angepasst

Plankstadt. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes sind bei der Kalkulation von Abwassergebühren Kostenüberdeckung und Unterdeckung innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Kämmerer Hans-Peter Kroiher erläuterte in der jüngsten Gemeinderatsitzung in Plankstadt die Rechnungsergebnisse bei der Abwasserbeseitigung bis 2021.

Ende 2020 betrug die Gesamtüberdeckung beim Niederschlagswasser knapp 113 000 Euro, die Gesamtüberdeckung beim Schmutzwasser belief sich auf etwa 109 000 Euro. Die verbliebene Überdeckung beim Niederschlagswasser aus 2020 wurde mit der Überdeckung aus 2021 in die Folgejahre vorgetragen. Ebenso die verbliebene Überdeckung beim Schmutzwasser.

Zum 1. Januar 2023 sei eine Neukalkulation vorgesehen, so Kroiher. Der Gemeinderat stellte die Überdeckung in Höhe von 239 000 Euro beim Niederschlagswasser und die Unterdeckung beim Schmutzwasser in Höhe von etwa 373 000 Euro für das Jahr 2021 fest und genehmigte den Vortrag in die Folgejahre. Aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsrechts muss die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen bei der Gemeindewasserversorgung zum 1. Januar 2023 umgestellt werden. Hierbei muss auch die Betriebssatzung angepasst werden. Die Verwaltung orientiert sich analog der bisherigen Satzung an der Empfehlung des Gemeindetags.

Die Wasserversorgung wird unter der Bezeichnung „Gemeindewasserversorgung Plankstadt“ als Eigenbetrieb geführt. Für den Eigenbetrieb wird auch weiterhin kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten und entscheidet nach dem Eigenbetriebsgesetz. Es wird auch keine Betriebsleitung bestellt. Die obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Der Satzungsentwurf wurde einstimmig beschlossen. vw