Gedenken an Ehrenamtliche

Plankstadt. Es ist Tradition, in der Weihnachtszeit die Erinnerung an verdiente verstorbene Bürger Plankstadts wachzuhalten und ihrer an ihren Gräbern zu gedenken. So auch in diesem Jahr, als Bürgermeister Nils Drescher zusammenen mit Gemeindearchivar Ulrich Kobelke den Friedhof besuchte, um mit Blumengebinden die Reverenz zu erweisen.

So legte er an den Gräbern der Ehrenbürger Paul Bönner (1864-1942), Rektor Josef Fleuchaus (1879-1962) und Bürgermeister Werner Weick (1927-2016) Blumengebinde nieder, ebenso beim zweimaligen Bürgermeister Peter Helmling (1869-1943).

Manche Gräber verdienter Menschen sind bereits aufgelöst – im Andenken an diese legte das Duo ein Blumengebinde am großen Kreuz am Ehehalt-Grab nieder. Zu diesen zählt unter anderem auch Ehrenbürger und Bürgermeister Georg Baust (1898-1991). uh