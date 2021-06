Gegenwind als eine Chance sehen

Plankstadt. Nachdem die Beauftragung des neuen Gemeindeteams wegen der Pandemie verschoben werden musste, konnte nun – wie vielfach zu hören war „endlich“ – die Beauftragung durch katholischen Pfarrer Uwe Lüttinger in der Nikolauskirche stattfinden.

Lüttinger zitierte aus dem Evangelium, in dem von Wind die Rede ist, von Wellen, Sturm, dem Boot, das zu kentern drohte, und der Angst der Jünger, die mit dem schlafenden Jesu an Bord waren. „Dieses Evangelium will uns ermutigen, auf Jesus zu vertrauen, uns auf ihn zu verlassen, ihn zu wecken“, sagte der Seelsorger in seiner Predigt. „Jesus sitz mit uns im Boot, unser Mühen ist wichtig. Wir sollen wirken mit all unseren Gaben und Fähigkeiten. Der Wind ist ein Zeichen des Heiligen Geistes, der Gegenwind gibt die Chance zur Lebendigkeit und die Möglichkeit, neue Wege zu gehen. In ein paar Jahren wird es keine eigene Pfarrgemeinde mehr geben mit eigenem Siegel, sondern nur noch die Gemeinden. Da braucht es Menschen die das Leben in der Gemeinde gestalten und den Wind des Geistes um nicht an alten Wegen und Bahnen zu hängen, sondern voll Vertrauen in die Zukunft zu gehen, damit die Gemeinschaft gefüllt wird mit lebendigem Glauben.“

Die 18 Mitglieder des Gemeindeteams wurden namentlich in den Chorraum gerufen, wo sie offiziell beauftragt wurden. Im Anschluss daran entzündete jeder eine Kerze, die die Mitglieder bei ihrem Auftrag begleiten soll. Lüttinger dankte für die Bereitschaft, sich im Gemeindeteam einzubringen und für den bereits erbrachten Einsatz im Dienst als Begrüßer oder bei anderen Aktionen. zg