Geistliches Seelenfutter

Plankstadt. Die Idee entstand buchstäblich am Kaffeetisch: „Warum schenkt die Kirchengemeinde der Bücherei in Plankstadt eigentlich nicht die neue Basisbibel?“ fragt Ulrike Breitenbücher, als Pfarrerin Christiane Banse die ehrenamtlich in der Kirche engagierte zum Geburtstag besucht. Eine sehr gute Idee, fand die Pfarrerin. Denn die sogenannte Basisbibel ist eine Bibel, die ins moderne Deutsch übersetzt ist und sich somit relativ leicht lesen lässt. Zudem sind an den Seitenrändern der Bibel Erklärungen zu finden, die das Bibellesen leichter machen.

Die Bibliotheksleiterin Claudia Verclas freute sich über das Angebot von der Kirchengemeinde und schnell gab es einen Termin für die Übergabe. „Auch unter meinen Schülern der Gemeinschaftsschule, die zum Teil in Plankstadt wohnen, wird immer wieder danach gefragt, ob es ein Buch gibt, in dem man Anregungen bekommt, um seinen Alltag gut meistern zu können“, erzählt Pfarrerin Banse schließlich im Gespräch mit der Bibliotheksleiterin. Und so gesellen sich zur Bibel als Geschenk für die Bibliothek noch ein Buch mit spirituellen Anregungen für jeden Tag sowie eine „Fußballbibel“ dazu. „Ich bin froh, dass es die Bücherei gibt und dass sie eine Religionsabteilung hat, in der man nach geistlichem Futter für die Seele Ausschau halten kann. Und wie schön, dass wir als Kirche der Bibliothek in ihrem 30. Jubiläumsjahr ein kleines Geschenk machen können“, findet die Pfarrerin. zg