Gelber Vogel gefunden

Plankstadt. Ein gelber Kanarienvogel ist am vergangenen Sonntag in der Schwetzinger Straße in Plankstadt gefunden worden. Das teilt der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung mit und sucht nun nach dem Besitzer des Tieres.

Wer den Besitzer kennt oder weiß, wo der gelbe Kanarienvogel vermisst wird, wird vom Tierschutzverein gebeten, sich schnellstmöglich bei den Verantwortlichen zu melden. zg

Dieser gelbe Kanarienvogel wartet auf seinen Besitzer. © Tierschutzverein

Info: Wer weiß, wem das Tier gehört, kann sich unter Telefon 06202/2 94 83 oder 0173/4 54 02 54 melden.