Gemeinde sucht noch Veranstalter

Plankstadt. Im Sommer soll es ein Ferienspielangebot in Plankstadt geben, teilt die Gemeindeverwaltung auf ihrer Homepage mit. Wer als Veranstalter eine Aktivität oder einen Ausflug für die Kinder und Jugendlichen in den Sommermonaten während der Schulferien anbieten möchte, kann sich ab sofort und noch bis einschließlich Freitag, 29. April, schriftlich per E-Mail an die Adresse stephanie.knebel@plankstadt.de wenden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Online gibt es zudem unter www.plankstadt.de ein entsprechendes Formular zum Download. Hierauf sollen der Veranstalter, eine Ansprechperson, die Terminwünsche, eine Beschreibung des Angebotes inklusive Ablauf, Dauer, Inhalten und Voraussetzungen, Anzahl und möglichem Alter der Teilnehmer sowie der Treffpunkt vermerkt werden.

Corona-Vorgaben einhalten

Die Vorgaben der Gemeindeverwaltung umfassen die Einhaltung der zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Corona-Verordnungen, die Einreichung eines Hygienekonzeptes und die Einhaltung der entsprechenden Vorgaben. mgw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2