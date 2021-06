Gemeindebücherei Plankstadt setzt Zeitleiste fort

Plankstadt. Wenn eine Institution 30 Jahre alt wird, dann ist es Zeit für eine besondere Aktion: Mit einer kleinen begehbaren Zeitleiste (wir berichteten) möchte das Team der Gemeindebücherei all die Jahre aufleben lassen, die seit der Einweihung der Bücherei am Samstag, 4. Mai 1991 vergangen sind. An 16 Stationen gibt es Ausschnitte aus den Veranstaltungen, Bestseller sowie Ereignisse oder Hits des Jahres zu entdecken. Die Zeitleiste ist in den Räumen der Bücherei zu finden – außerdem stellen wir die ein oder andere Station vor.

Den Tisch aus dem Jahr 1995 ziert ein Autogramm von Dieter Nuhr – er repräsentiert die dritte Station (Station zwei beschrieben wir in der Ausgabe vom 27. Mai). Mit seinem Reality-Kabarett „Nuhr am Nörgeln“ war er damals der Shootingstar der Kabarettszene. Und damit nicht genug: Helen Vita, Chansonsängerin, Schauspielerin und Kabarettistin, gab sich ebenfalls die Ehre. Bei der Lesung von Hera Lind, damals bekannt durch ihre heiter-vergnüglichen Liebesromane wie „Ein Mann für jede Tonart“ oder „Das Superweib“ war kein Platz mehr in den Räumen der Bücherei zu finden – selbst die Treppe hin zum Obergeschoss war voll besetzt.

Tag des offenen Denkmals

Erstmalig fand in diesem Jahr der Tag des offenen Denkmals statt. In Plankstadt öffnete der Wasserturm seine Tür. In München ging die Biergartenrevolution friedlich vonstatten, bei der rund 25 000 Münchner für den Erhalt der Biergartenkultur auf die Straße gingen, um ein Vorziehen der Sperrstunde zu verhindern. Mit „Sie ist weg“ und dem Album „Lauschgift“ gelang der Stuttgarter Hip-Hop-Band „Die Fantastischen 4“ der Durchbruch. Donna Leon landete mit ihrer Krimireihe um Commissario Brunetti ihren ersten Volltreffer, der bis heute noch anhält. Alle Bände der Reihe sind in der Bücherei entleihbar.

Im Jahr 1996 sorgte Elsbeth Janda für ein ausverkauftes Haus. Die mit dem „Bloomaul“ für ihre Verdienste um die kurpfälzer Mundart beliebte Schauspielerin und Sängerin verzauberte auch das Plankstadter Publikum. Lois Fisher-Ruge las aus ihrem Bestseller „Alltag in Moskau“, in dem sie ihre Erfahrungen und Eindrücke aus den gemeinsamen Jahren mit ihrem Mann, Auslandskorrespondent Gerd Ruge, schildert. Umstritten war die Lesung mit Eva Heller aus „Der Mann der’s wert ist“.

Entdeckung des Jahres war die Biographie von Frank McCourt „Die Asche meiner Mutter“, in der er eindrücklich von seiner irischen Kindheit berichtet. Frank Baumgart eroberte mit seinem Kinderbuch „Lauras Stern“ die Herzen der Kinder. Erstmals war ein Schachcomputer besser und setzte Garry Kasparow schachmatt.

Zum zweiten Mal trat Dieter Nuhr in Plankstadt auf, denn er machte „Nuhr weiter so“. Schauspielerin und Autorin Uta Rotermund betrat, nachdem sie ein Jahr zuvor ihre kabarettistische Karriere begann, ebenfalls die Bühne im Gemeindezentrum. „Können Männer denken“ hieß ihr Programm, was Dieter Hüsch „als zutiefst moralisch“ beschrieb, während ein Kirchenmann sie zur „Domina des deutschen Kabaretts“ erklärte. In Plankstadt jedenfalls war die Stimmung ausgelassen und der Saal ausverkauft. Ein Tag der Offenen Tür mit zahlreichen Aktionen wie Kinderschminken, Quiz und großem Flohmarkt fand ebenfalls statt.

In diesem Jahr verunglückte Prinzessin Diana. Auf vielfachen Wunsch der Leser befindet sich seitdem eine großformatige Diana-Biographie im Bestand, die immer noch auf Interesse stößt. Helen Fielding sorgte in diesem Jahr mit ihrem Roman „Schokolade zum Frühstück“ für große Erheiterung. Das Buch wurde im Anschluss daran erfolgreich verfilmt, mit Renée Zellweger in der Hauptrolle. Hale-Bopp, der Große Komet, war in für mehrere Monate mit bloßem Auge sichtbar.

Programm musikalisch geprägt

Im Jahr 1998 war das Kulturprogramm sehr musikalisch geprägt. Kabarettist und Musiker Lars Reichow, mittlerweile Träger des Deutschen Kleinkunstpreises, ging mit seinem Programm „Der Klaviator“ erstmals auf Deutschlandtournee und freute sich damals sehr über den Bösendorfer-Flügel in Plankstadts Gemeindezentrum. Die Tailed Comedians ließen die Comedian Harmonists und Schlager der 20er und 30er Jahre aufleben. Der erste Band der siebenteiligen Harry-Potter-Romanreihe erschien in deutscher Sprache – „Harry Potter und der Stein der Weisen“. Das Buch wurde bereits 1997 in England veröffentlicht, mit einer Erstauflage von 500 Exemplaren. Mittlerweile gehört dieser Band mit mehr als 100 Millionen Exemplaren zu den weltweit meistverkauften Büchern überhaupt.

Den Hit des Jahres 1998 landeten die Ärzte mit „Männer sind Schweine“. zg