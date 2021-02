Plankstadt. Der Gemeinderat kommt am Montag, 22. Februar, um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle zusammen. Auf der umfangreichen Tagesordnung steht auch der Haushaltsplan für das laufende Jahr. Außerdem werden die Vergaberichtlinien für das Neubaugebiet Kantstraße Nord festgelegt. Mehrere Bauthemen erfordern Auftragsvergaben: der Umbau des neuen Bürgerbüros, die Gaststätte in der Mehrzweckhalle und die Infrastruktur am Festplatz für den Wochenmarkt. Weitere Themen runden die Tagesordnung ab. Ein Exemplar dieser liegt ab 17 Uhr im Sitzungssaal aus.

