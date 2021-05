Gemeinderat entscheidet über Sanierungsmaßnahmen an der Friedrichschule

Plankstadt. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet an diesem Montag, 17. Mai, um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Jahnstraße 25, statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Abrechnung „Modernisierung der Sportanlage Jahnstraße“ und „Sanierungsmaßnahmen an der Friedrichschule“, der Bebauungsplan „Quartier Sport und Kultur“ sowie Auftragsvergaben für das Bürgeramt in der Wilhelmstraße.

