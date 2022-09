Gemeinderat stimmt gegen Bauvorhaben

Plankstadt. Der Gemeinderat Plankstadt lehnte den Bau von zwei Doppelhaushälften im hinteren Teil des Grundstücks Schubertstraße 7 ab. Nach dem Bebauungsplan sind in diesem Bereich lediglich Anbauten zulässig.

Der Bauherr hatte sich auf zwei Referenzobjekte in der Schubertstraße und der Mozartstraße bezogen, die freistehend in den hinteren Grundstücksbereichen liegen. Die benannten Referenzobjekte sind aber Bestandsgebäude, die bereits beim Erlass des Bebauungsplanes vorhanden waren. Der Gemeinderat hatte durch seine Festsetzungen damals klargestellt, dass lediglich Anbauten an die Bestandsgebäude zugelassen werden sollen. Das Hinterhaus in der Schubertstraße war nicht neu errichtet, sondern lediglich von einer Werkstatt in ein Wohnhaus umgenutzt worden. Eine Befreiung war damals somit nicht nötig gewesen.

Der aktuelle Bauantrag geht aber von einem komplett neuen Gebäude aus. Des Weiteren sind in den planungsrechtlichen Festsetzungen bei Grundstücken ab 350 Quadratmetern nur vier Wohnungen zulässig. Im Vorderhaus bestehen jedoch schon sechs Wohnungen. Die Ablehnung der Bauantrags war einstimmig. Sollte der Gemeinderat planen, künftig freistehende Hinterhausbebauungen zuzulassen, müsste der Bebauungsplan geändert werden. vw