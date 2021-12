Gemeinderat tagt am Montag öffentlich

Plankstadt. Ein letztes Mal in diesem Jahr tagt der Gemeinderat am Montag, 20. Dezember, um 18.30 Uhr öffentlich in der Mehrzweckhalle. Auf der überschaubaren Tagesordnung stehen unter anderem Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften des Kultur- und Sportquartiers-Westend. Der Gemeinderat soll hier die vom Stadtplanungsbüro erarbeiteten Entwurfsunterlagen billigen und die Verwaltung sowie das Büro mit der Durchführung der Beteiligungsverfahren beauftragen. Außerdem geht es um die Kultur- und Sporthallen in der Jahnstraße.

Das Gremium wird über die Abnahme der Vorplanung entscheiden. Thema sind auch die Neufassung der Vereinsförderrichtlinien sowie außerordentliche Vereinszuschüssen 2021. Geplant ist es, die Zuschüsse noch in diesem Jahr auszuzahlen. Die Verwaltung schlägt außerdem vor, in Plankstadt die Kinderbetreuung in der örtlichen Tagespflege weiter zu stärken und die Eltern, die dieses Angebot in Anspruch nehmen zu entlasten.

Um diese Ziele zu erreichen, soll ab dem 1. Januar daher der freiwillige Zuschuss der Gemeinde von einem auf 2 Euro je Betreuungsstunde bei maximal 30 Stunden pro Woche erhöht werden. Darüber wird das Gremium abstimmen. Die Sanierung des Rathauses schreitet voran. Hier soll nun noch die Bestuhlung vergeben werden. Zu guter Letzt diskutiert das Gremium über die Neuregelung der Preise für die Vermietung der Grillhütte.