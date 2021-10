Gemeinsam feiern und Kraft schöpfen

Plankstadt. An den vergangenen Wochenenden war es endlich soweit: In vier Gottesdiensten feierten alle Frauen und Männer, die vor 50, 60, 65, 70 und 75 Jahren in Plankstadt oder an einem anderen Heimatort konfirmiert wurden, ihr Konfirmationsjubiläum. Das schreibt die Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung.

Insgesamt 50 Jubelkonfirmanden kamen an den vier Terminen zusammen. Manche hätten ihr Jubiläum bereits im Frühjahr 2020 begangen, aber durch die Corona-Pandemie war das zu jedem Zeitpunkt noch nicht möglich. Die Freude der Jubilare über das Wiedersehen mit den Mitjubilaren war bereits am Vorbereitungsabend groß. Durch die Gottesdienste zog sich der Gedanke der Dankbarkeit für alles, was im Leben gelingt, aber dass es ebenso wichtig ist, das andere, was im Leben nicht gelungen ist oder sich anders entwickelt hat als gewünscht, in Gottes Hände zu geben.

Worte machen Mut

Menschliches Leben sei immer Stückwerk, so Pfarrerin Christiane Banse und erinnerte in ihrer Predigt an das Wort von Jesus im Matthäusevangelium, als dieser den Jesus-Nachfolgern zuruft: „Fürchtet euch nicht!“ Das seien Mutmach-Worte, die auch für die Menschen heute gelten, so die Pfarrerin. Für ihren weiteren Lebensweg bekamen die Jubelkonfirmanden persönlich den Segen zugesprochen und empfingen das Abendmahl.

Unterstützt wurden die Gottesdienste durch viele Helfer, darunter auch Mitglieder des Kirchengemeinderates. Musikalisch feierlich begleitet wurden die Gottesdienste von der Schola des Kirchenchores und den Organisten Barbara Wipfler und Alexander Levental, heißt es abschließend. zg

