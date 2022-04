Gemeinsam Jubiläum feiern

Plankstadt. Es ist immer einer der Höhepunkte des kirchlichen Gemeindelebens, wenn sich Konfirmandenjahrgänge nach einer runden Zahl von Jahren wieder treffen, um gemeinsam erneut ihre Konfirmation zu feiern. Die Jubelkonfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde waren genau dazu in vier Kleingruppen an zwei Tagen zusammengekommen. Gemeinsam mit Pfarrerin Christiane Banse feierten sie jeweils Gottesdienste. Stellvertretend für alle Jubilare haben wir eine der vier Gruppen mit der evangelischen Pfarrerin in der Kirche fotografiert. / caz

