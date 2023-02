Genauso alt oder jung wie AC/DC

Plankstadt. Im Jahr 1973 führte Martin Cooper weltweit das erste Telefongespräch über ein Mobiltelefon, das World Trade Center in New York City wurde eröffnet, in Sydney formierte sich die Hard-Rock-Band AC/DC. Und in Plankstadt gründeten 96 Frauen den Hausfrauenbund. An diesem Mittwoch, 22. Februar, ist das genau 50 Jahre her.

Die Frauen setzten mit der Gründung zielstrebig eine Idee um, die bei der 1200-Jahr-Feier der Gemeinde Plankstadt aufkam. Während der Festwoche gab es eigens einen Frauentag, der vom Süddeutschen Rundfunk Stuttgart live übertragen wurde und 2500 Besucher, vornehmlich Frauen, anzog. Somit waren auch Damen vom Schwetzinger Hausfrauenbund anwesend, die dem damals populären Hörfunkmoderator Herrmann Haarmann Blumen überreichten.

Unterstützer Werner Weick

Gründungsmitglieder Zu den Gründungsmitgliedern zählen Margot Bortscheller, Margot Doll, Lore Engelhorn, Susanne Fandrich, Irma und Gerda Gaa sowie Rosemarie und Theresia Kolb, Erna Kowalzyk, Theresia Kratschmer, Doris Lohrmann, Trautlinde Ochs, Elke Schardt sowie Ingeborg Schmorenz, Marianne Seitz, Anita Weick und Doris Werner. zg

Diese begeisterte Atmosphäre an diesem Tag löste bei den „Plänkschder“ Frauen den großen Wunsch aus, in Plankstadt auch einen Hausfrauenbund zu gründen. In dem damaligen Bürgermeister Werner Weick fand Agnes Florian, die Initiatorin, einen Befürworter und Unterstützer und somit kam es am im Februar 1973 zur Gründung des Hausfrauenbundes.

Als Vorsitzende wurde Margot Doll gewählt, die Satzung war gerade in trockenen Tüchern, schon ging es los mit klarer Konzeption und Aktivitäten, wie die Teilnahme beim Backenbläserumzug, Modenschauen, kommunalen Themen, gemeinnützigem Wirken, Firmenbesichtigungen und Reisen. Legendär war die Hausfrauenfasnacht, alles aus eigener Hand und wochenlangen Proben nach den Ideen von Margot Doll umgesetzt. Sie brachte auch jährlich ein liebevoll gestaltetes Hausfrauenblatt zur Fasnachtszeit heraus.

Der Verein konnte sich glücklich schätzen, wurde mit Anneliese Ochs 1989 eine neue Vorsitzende gefunden, die den immer größer werdenden Verein mit Weitsicht, Kontinuität und dem Fokus, auch ferne Länder kennenzulernen, führte. „In meiner Amtszeit von 1989 bis 2003 durfte ich mit den Hausfrauen neben zahlreichen Tagesfahrten auch jährlich zwei Bildungs- und Erlebnisreisen unternehmen. Neben interessanten Zielen in Deutschland und Europa konnte ich die wissbegierigen Hausfrauen auch für Fernziele wie Kanada und China begeistern, nachdem sie sich unter Leitung meiner Vorgängerin schon nach USA gewagt hatten“, erinnert sich Anneliese Ochs. In den 1980er und 1990er Jahren war es nicht üblich, dass ein Bus oder ein Flugzeug mit einer Frauengruppe quer durch Deutschland, Europa, in die USA und nach Asien Kulturreisen unternahmen.

Ab 2003 übernahm Thea Fritz das Amt der Vorsitzenden, ihr ist es gelungen, dem Verein einen ganz besonderen Stempel aufzudrücken: „Mit viel Ausdauer, Charme und beharrlichem Einsatz konnte sie neue Mitglieder werben und erfolgreich in die Vereinsarbeit integrieren“, betont die aktuelle Vorsitzende Astrid Baro. Unter ihrem Vorsitz wuchs der Verein auf eine stattliche Anzahl von 314 Mitgliedern an. „Grundgedanke war immer, den Mitgliedern Begegnungen in einer aufgeschlossenen Gemeinschaft zu bieten, Werte und das Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln, unseren Verein als ihre zweite Familie zu sehen“, meint Fritz mit Blick aufs 50-jährige Bestehen.

„Gleich zu Beginn meiner Amtszeit kamen gänzlich neue Herausforderungen auf mich zu. Die Sparkasse stoppte den Einzug der Mitgliedsbeiträge, so galt es, mich selbst darum zu kümmern, per Online-banking, ohne Kenntnisse in diesem Metier. Denn in meinem kaufmännischen Beruf spielte der Computer damals noch keine Rolle. Ich besuchte einen Kurs, schaffte im Verein einen Computer an, organisierte ein Vereinsprogramm und digitalisierte die Daten aller Mitglieder“, berichtet Thea Fritz, die 18 Jahre lang das Amt innehatte.

„Mit Leib und Seele Vorsitzende unseres Vereins war es mir immer sehr wichtig, unseren Mitgliedern Möglichkeiten zu bieten, sich auf den verschiedensten Sektoren zu informieren, über Gesundheitswesen und Ernährung, Verbraucher- und Umweltschutz, Familie und Hauswirtschaft, Rechtswesen, Kultur und Mode und über aktuelle Tagesthemen“, fügt sie hinzu.

Austritt aus dem Dachverband

Außerdem entschloss sich der Verein nach reiflicher Überlegung und großer Zustimmung der Hausfrauen, aus dem Dachverband des Deutschen Hausfrauenbundes auszutreten. Die vorgegebenen Themen waren zum Teil nicht mehr umsetzbar, die Referenten passten nicht mehr zu den örtlichen Strukturen und Interessen der Mitglieder. Der Beitrag sollte für jedes Mitglied erschwinglich bleiben. Die Hausfrauen tragen nun als örtlicher Verein erheblich zum Gemeinwohl bei, durch Beteiligung an zahlreichen Veranstaltungen und Unterstützung von kommunalen Einrichtungen.

Die Reiselust war ungebremst, es wurden 66 Reisen mit vielen attraktiven Zielen und unvergesslichen Eindrücken unternommen, bis sie im März 2020 abrupt durch die Pandemie gestoppt wurde.

Mit der Neubesetzung der Ämter Schriftführerin und Kassenwartin sowie der Verabschiedung des gesamten Vorstandsteams, das Jahrzehnte lang erfolgreich zusammengearbeitet hatte, wurde 2019 ein Generationenwechsel eingeleitet, der mit der Verabschiedung von Thea Fritz im Oktober 2021 komplett vollzogen wurde.

Den Vorsitz übernahm Astrid Baro, deren Mutter den Hausfrauenbund mitgründete. „Ich bin mit den Hausfrauen groß geworden“, meint sie. Als Thea Fritz eine Nachfolgerin suchte und sich zunächst niemand meldete, übernahm sie.

„Gleichwohl, was wäre der Verein ohne die fleißigen Helferdamen, die die Arbeit des Vorstandes das ganze Jahr über unterstützen? Auf Irene Bahr, Camela Falkone, Doris Gund, Doris Richter, Irmi Franke, Anna Probst und Rosi Welk ist jederzeit Verlass. Ebenfalls sind die Helfermänner Heinrich Hemmerich, Eberhard Bahr, Jürgen Unfall und Günter Baro unverzichtbar, wenn schwere Tätigkeiten oder technische Aufgaben umzusetzen sind“, wird sie nicht müde, die ehrenamtlichen Helfer zu loben. Dieses Zusammenwirken der Kräfte ist essentiell.

Und was macht den Verein der Hausfrauen aus? „Harmonie, Geselligkeit und Zusammenhalt wirken sich seit Jahrzehnten positiv auf die Mitglieder des Vereins aus und bilden ein Gegengewicht zu Schnelllebigkeit, Alltagsstress, aber auch Vereinsamung. Die Mitglieder sind immer da, wenn sie gebraucht werden, viele sind mit dem Verein ,gealtert’ , dennoch ist ihr Engagement all die Jahre unverändert: Sie unterstützen den Verein durch Backen, organisieren und gestalten Feste, übernehmen gemeinnützige Aufgaben und genießen bei Freizeitaktivitäten die Gemeinschaft. Wie wichtig es ist einer Vereinsfamilie anzugehören, sich auszutauschen zu können, wurde den Mitgliedern schmerzlich bewusst während der Zeit der Pandemie“, schreibt Astrid Baro.

Wandel der Gesellschaft spürbar

Wie in allen Vereinen sei bei den Hausfrauen der Wandel der Gesellschaft spürbar. Immer weniger Menschen wollen oder können aufgrund der geänderten Familien-Tagesstruktur einem Verein beitreten. Die Mitgliederzahlen wachsen auch aufgrund der hohen Altersstruktur nicht mehr – derzeit sind 246 Damen Mitglied. Die Vereinsarbeit sei komplexer und durch Regularien zeitintensiver geworden.

Auch müssten zum Teil andere Wege zur Umsetzung gefunden werden. „Wir müssen nach dem Motto verfahren: ,Jede neue Herausforderung ist ein Tor zu neuen Erfahrungen’“, meint Astrid Baro.

Das Jahresprogramm sei bereits in Planung. Im Mai starte der Verein mit dem Besuch der Bundesgartenschau, die Muttertagsfeier schließe sich an, die Teilnahme am Ortsmittefest, der traditionelle Ausflug und natürlich als großes Ereignis das Jubiläum. Mitglieder und geladene Gäste feiern am 16. September in der Gänsweid.