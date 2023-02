Im Jahr 1973 führte Martin Cooper weltweit das erste Telefongespräch über ein Mobiltelefon, das World Trade Center in New York City wurde eröffnet, in Sydney formierte sich die Hard-Rock-Band AC/DC. Und in Plankstadt gründeten 96 Frauen den Hausfrauenbund. An diesem Mittwoch, 22. Februar, ist das genau 50 Jahre her.

Die Frauen setzten mit der Gründung zielstrebig eine Idee um, die bei

...