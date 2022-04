Georg Wittmann (84) ist ältestes aktives Mitglied beim Angelsportverein in Plankstadt

Plankstadt. Das Angeln ist seit Kindertagen Georg Wittmanns Leidenschaft. Als kleiner Junge warf er Tücher im Weiher beim Schlossgarten aus und fing damit Fische, die sich im Gewässer tummelten. Damals wusste er noch nicht, dass er später einmal das älteste aktive Mitglied im Angelsportverein 1946 sein würde. Aber genau so sollte es kommen: Mit seinen 84 Jahren greift er heute noch immer zur Route, hat erst kürzlich seinen Fischereischein verlängern lassen.

Der „Urplänkschter“ ist 1961 in den Verein eingetreten – über den Schwager eines guten Bekannten, der angelte, kam er ebenfalls zu diesem Sport. Im Gespräch erinnert er sich an die Anfangszeiten, die Suche nach einem Gewässer und schließlich den Bau der Hütte im Raingewann zurück.

Georg Wittmann ist das älteste aktive Mitglied beim ASV. Er steht vor einer Wand voller Erinnerungen und Bildcollagen. © Zelt

Vor allem aber ist ihm wichtig zu betonen, dass nicht er den Verein ausmache, sondern all die engagierten Mitglieder, die tatkräftig mit anpacken. Dass Plankstadt kein Gewässer hat, hält sie dabei nicht davon ab, mit Freude ihrem Hobby nachzugehen. Die Angler waren anderswo auf der Suche nach einem geeigneten Gewässer – und fanden schließlich eines in Brühl. Mittlerweile haben sich die Plankstadter mit den Brühler Anglern zur Pacht- und Hegegemeinschaft (PHG) Brühl/Plankstadt zusammengeschlossen und teilen sich den Anglersee in der Nähe der Grillhütte. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis“, betont der 84-Jährige.

Langjähriger Vorsitzender

Wittmann hatte im Angelsportverein schon viele Ämter inne – zunächst war er Beisitzer, dann stellvertretender Vorsitzender und schließlich 14 Jahre lang Vorsitzender, bis er das Amt an Werner Niedermayer übergab. Vor elf Jahren erfüllte sich dann ein lang ersehnter Traum der Mitglieder: Sie bauten sich ein eigenes Vereinsheim. Das Gelände, das heute mit gepflegtem Rasen, blühenden Bäumen und einer Holzhütte samt mehrerer Container für Angel-Equipment und Sanitäranlagen neben den Goggelrobbern zu finden ist, sah damals verwildert aus.

Das Pachtstück gehört der Gemeinde und war seinerzeit noch vergeben. „Wir sind damals zu Bürgermeister Jürgen Schmitt gegangen – er hat uns dann zugesagt, dass wir das Gelände bekommen“, meint Wittmann. Innerhalb kurzer Zeit gab der Gemeinderat seinen Zuspruch und der Angelsportverein konnte loslegen. Schon bald feierte man hier Fischerfeste – das erste mal 2012 – und verkaufte frischen Backfisch.

„Die Zusammenarbeit innerhalb des Vereins war und ist super“, erzählt Wittmann. Er nennt Berthold Schneider, Hauselektriker Karl Grimmer und Erich Mandl als einige der Stützen des Vereins, aber auch Michael Leber, der erst vergangenes Jahr seine Angelkarte abgegeben hat. Über Nachwuchs freue sich der Angelsportverein darüber hinaus sehr – denn nach langer Pandemiepause geht es dort jetzt wieder los. Am Karfreitag, 15. April, planen die Verantwortlichen auf ihrem Gelände im Raingewann, geräucherte Forellen und Zander mit Kartoffelsalat und frischen Brötchen anzubieten.

So kann auch das 75-jährige Bestehen, das der Verein vergangenes Jahr nicht feiern konnte, zumindest in kleinem Kreis nachgeholt werden. Los geht es ab 10 Uhr, bei gutem Wetter werden Bierzeltgarnituren aufgestellt, bei schlechtem Wetter sorgt ein Durchgangszelt dafür, dass die Wartenden im Trockenen stehen. Trotz der anhaltenden Inflation werde der Verein die Preise moderat halten. „Wir sind außerdem sehr dankbar, das wir während der Corona-Zeit von der Gemeinde Unterstützung bekommen haben“, betont der Vorsitzende Werner Niedermayer. Ob das Fischerfest künftig wieder stattfinden kann, ist derzeit noch ungewiss. Der Fisch komme nämlich aus Kasachstan und auch Öl sei bekanntermaßen schwer zu bekommen.