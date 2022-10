Geplante Bahntrasse in Plankstadt: Mensch und Natur wieder versöhnen

Plankstadt/Eppelheim. Die Bürgerinitiative „Keine Bahntrasse“ hat gegen einen Schienenverlauf zwischen Plankstadt und Eppelheim protestiert. An der friedlichen Aktion hatten sich auf dem Weg zwischen den Feldern vom Eppelheimer Birkenhof zum Wasserwerk Plankstadt laut Polizei mehr als 1000 Menschen beteiligt. Nach Veranstalterangaben seien es sogar über 1300 Menschen gewesen, die ein klares Zeichen gegen den geplanten Streckenverlauf setzen wollten.

Krankheitsbedingt hatte Grünen-Landtagsabgeordneter Dr. Andre Baumann nicht kommen können, betonte in einem Schreiben an diese Zeitung aber: „So sehr die europäische Güterverbindung zwischen Rotterdam und Genua gestärkt, so fatal wäre eine Trassierung zwischen den Plankstadt und Eppelheim.“ Die Deutsche Bahn solle die Trasse an bestehende Verkehrsinfrastrukturen bündeln und dürfe nicht unzerschnittene Flächen durchqueren, so Baumann weiter. „Von entscheidender Bedeutung ist, dass in der Region mit zusätzlichen Gleisen und zusätzlichen Zügen insgesamt weniger Lärm entsteht – durch ausgedehnte Tunnel und Einhausungen. Am Ende gilt es, Mensch und Natur zu gut wie möglich zu versöhnen.“ zg