Gesang von Joachim Koch

Plankstadt. Geistesgegenwart und Geistlosigkeit – um den Geist Gottes geht es in den Gottesdiensten in der evangelischen Kirche an Pfingstsonntag, 23., und Pfingstmontag, 24. Mai, jeweils um 10 Uhr. Da die Farbe Rot die Farbe des Heiligen Geistes ist, darf dazu auch gerne etwas Rotes getragen werden.

Musikalisch werden Musiker des Ensembles „Blech hoch fünf“ den Gottesdienst an Pfingstsonntag begleiten. Am Pfingstmontag wird Joachim Koch durch seinen Gesang erfreuen. Es sind noch Plätze frei. Es kann sich also noch bis Freitag, 21. Mai, im evangelischen Pfarramt angemeldet werden unter Telefon 06202/2 15 65 (der AB wird abgehört; bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer). Es wird darum gebeten, rechtzeitig vor dem Gottesdienst da zu sein und eine medizinische Mund-Nasen-Maske zu tragen.

Für Kinder gibt es eine Aktion des Kindergottesdienstteams. Noch heute, Freitag, 21. Mai, zwischen 10 und 18 Uhr, können sie mit den Eltern in der Kirche vorbeikommen und etwas Gebasteltes oder Gemaltes zur Gestaltung eines Stilllebens vorbeibringen. Einfach auf dem Tuch auf der Treppe zum Altar vorne in der Kirche ablegen. zg