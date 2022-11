Gesellschaftliches Problem angehen

Plankstadt. In den vergangenen Jahren ist sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche als gesellschaftliches Problem immer mehr in den Fokus gerückt. Dem Problem nehmen sich immer mehr auch Vereine an. Die Abteilungen Turnen, Fußball, Tischtennis, Karate sowie der geschäftsführende Vorstand der TSG Eintracht Plankstadt haben sich dem sensiblen Thema nun ebenfalls gewidmet.

„Im ersten Schritt mussten alle Trainer, Übungsleiter und Betreuer, denen Minderjährige anvertraut sind, ein erweitertes Führungszeugnis beantragen, um dies dem Verein vorzulegen“, schreibt die Vereinsführung in einer entsprechenden Pressemitteilung. Im zweiten und aktuellen Schritt nahmen Abteilungen, Abteilungsleiter und der geschäftsführende Vorstand an einer Präventionsschulung teil. Diese fand an vier Terminen statt und wurde von Jutta Layer, Trainerin in der Karateabteilung, geleitet. Sie hatte sich zu diesem Thema explizit schulen lassen.

Layer gab einen Einblick in das Thema „Gewalt“: Was ist Gewalt, wie kann sie aussehen, wie definiert sie sich? Ausgehend hiervon sprach sie über sexualisierte Gewalt und was diese ausmacht. Sie beginne im Kleinen, wie beispielsweise mit frechen oder neckenden Sprüchen und Gesten und arte oftmals in Mobbing aus.

Anschließend wurden die Fragen beantwortet, wo sexualisierte Gewalt bei der TSG Eintracht Plankstadt stattfinden, auf welche Zeichen Erwachsene und sie selbst im Umgang mit Kindern und Jugendlichen achten sowie die Möglichkeiten, wie am besten sensible Themen diskutiert werden können.

Im Anschluss unterzeichneten alle den Ehrenkodex des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), in dem festgehalten ist, welche Verhaltensregeln die den Vereinen anvertrauten Minderjährigen und auch die Vereinsverantwortlichen schützen. „Diesen Ehrenkodex finden Interessierte auch zum Nachlesen auch auf unserer Homepage“, unterstreicht die TSG Eintracht in ihrer Mitteilung.

Zukünftig würden alle neuen Akteure der Kinder- und Jugendgruppen einmal pro Jahr an einer entsprechenden Schulung teilnehmen. Für die „alten Hasen“ aus der Schulungspremiere werde es alle drei Jahre eine Auffrischungsschulung geben, teilt der Verein dazu weiter mit. Geplant ist der Einsatz von jeweils mindestens einem Mediator pro Abteilung der TSG Eintracht, an den sich Kinder und Jugendlichen bei Problemen wenden können. Die Mediatoren sollen von Jutta Layer eine Schulung in Selbstbehauptung erhalten und diese einfachen Übungen in den jeweiligen Gruppen weitergeben. zg

