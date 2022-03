Gläubige sehen zu den Bergen empor

Plankstadt. Die evangelische Kirchengemeinde lädt zur musikalischen Andacht unter dem Thema „Ich seh’ empor zu den Bergen“ ein. Diese erste musikalische Andacht in der Passionszeit feiern die Gläubigen am Mittwoch, 16. März, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche.

„Als wir die Gottesdienstreihe unter dem Titel ,Woher kommt mir Hilfe?’ planten, hatten wir eher die Pandemie, aber auch unsere persönlichen Nöte im Blick“, erklären die Organisatoren. Durch den Krieg in der Ukraine jedoch sei das Thema noch einmal viel drängender geworden. Gleichzeitig stellen sie die Frage: Kann eine Andacht, können Friedensgebete helfen?

Der Beter des 121. Psalmes habe sich die Frage „Woher kommt mir Hilfe“ schon vor langer Zeit gestellt und er gebe auch gleich die Antwort: Er richtet seinen Blick nach oben und erkenne, dass seine Hilfe von Gott komme. Anschaulich und bilderreich sei die Sprache, in der dieses Psalmlied verfasst ist. „Kein Wunder, dass es in unseren Gesangbüchern gleich zwei Vertonungen dieser alten Worte gibt“, heißt es in der Einladung. Jutta Layer will in der ersten Andacht „Ich seh’ empor zu den Bergen“ die Neufassung im blauen Gesangbuch auslegen.

Der musikalische Rahmen wird vom Levental-Trio gestaltet. Susanne Phieler (Violine), Stephanie Phieler-Gaidarow (Viola) und Alexander Levental (Orgel) spielen unter anderem eine Air aus der Holberg Suite, die Kirchensonate in Es von Mozart, sowie Werke von Johann Sebastian Bach und Albinoni. „Ja, ich denke, die Gemeinschaft, das Gebet und die Musik tun gerade in schweren Zeiten gut. Wenn am Ende die Frage steht: Wie kann ich helfen? werden wir unserer Aufgabe gerecht“, heißt es in der Einladung. Bei den Gottesdiensten gelten die aktuellen Hygienebestimmungen.

