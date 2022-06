Gläubige ziehen durch die Straße

Plankstadt. Fronleichnam ist eines der wichtigsten Feste im Kirchenjahr der katholischen Kirche. An diesem Tag wird die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. Erinnert wird dabei an die Gegenwart von Jesus im geweihten Brot und im Wein. Auch in Plankstadt trafen sich zu diesem Anlass Gläubige in der Kirche St. Nikolaus, um gemeinsam Fronleichnam zu zelebrieren.

Nach dem Gottesdienst fand bei bestem Wetter eine kleine Prozession mit einer Station in der Luisenstraße statt, die dann wieder in der Kirche mit dem Segen endete. Der Kirchenchor übernahm in gewohnter Manier die musikalische Begleitung.

Im Anschluss luden die Pfadfinder und Ministranten zum gemütlichen Beisammensein unter der Kastanie im Kindergartenhof St. Nikolaus ein. Mit gegrillten Leckereien, Getränken, Kaffee und Kuchen ließen die Katholiken den Mittag ausklingen. caz