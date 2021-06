Glasfaseranschluss: Im August beginnen die Arbeiten

Plankstadt. 64 Grundstücke entstehen insgesamt im Neubaugebiet „Kantstraße Nord“, das, wie der Name bereits sagt, nördlich der Kantstraße gelegen ist. Das ist ein wichtiger Schritt gegen den Wohnraummangel, der sich in der Metropolregion und ganz Deutschland breit macht. In vier zeitlichen Abschnitten in den Jahren 2021 bis 2024 werden insgesamt 27 Grundstücke für die Errichtung von frei stehenden Einzelhäusern, 30 für Doppelhaushälften, vier für eine Hausgruppe und drei für Mehrfamilienhäuser vergeben.

Der Gemeinderat hat beschlossen, das Neubaugebiet „Kantstraße Nord“ mit Glasfaserinfrastruktur zu versorgen. Der Zweckverband hat nun die Zusammenführung in das Gebiet geplant und Angebote für die Errichtung der Zuführungsleitung eingeholt.

Auf dem Weg können noch acht Glasfaser-Hausanschlüsse erfolgen, erklärte Bürgermeister Nils Drescher in der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Mehrzweckhalle. Die Anbindung mit Breitband ins neue Baugebiet sei vom Zweckverband Fibernet bei verschiedenen Bietern angefragt worden. Das wirtschaftlichste Angebot ist von der Firma Schuler Bau.

Verkehrswege beschlossen

Die Firma baut momentan das Glasfasernetz im Gewerbegebiet bis zum Gewerbering aus. Das Angebot schließt mit rund 51 360 Euro ab und soll im Zuge der laufenden Baumaßnahme abgewickelt werden. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, das Angebot der Firma Schuler Bau anzunehmen. Bauamtsleiter Andreas Ernst berichtete anschließend vom aktuellen Stand der Arbeiten und einem Treffen mit der Firma Bender aus Mertesheim, der MVV Regioplan, mit der die Gemeinde einen Vertrag zur Entwicklung des Baugebiets geschlossen hat, und den Vertretern vom Bauamt.

„Wir haben die Verkehrswegeführung für die Baumaßnahme beschlossen, wie wir sie auch im Ausschuss vorberaten hatten“, erläuterte Ernst. Von Süden her komme man ins Baugebiet über die Dürerstraße und fahre dann über den örtlich gelegenen Feldweg ab.

Auch der Baubeginn war Thema während der Besprechung vor Ort. Zuerst sei angedacht gewesen, die Arbeiten bereits im Juli zu beginnen und dann Mitte des Monats während der dreiwöchigen Betriebsferien der Firma zu pausieren. Weil die Landwirte, die dort Lebensmittel anbauen, ihre Feldern dann aber nicht mehr abernten könnten, haben die Verantwortlichen beschlossen, den Baubeginn auf den 2. August zu setzen. In den ersten zwei Juliwochen werden bereits die Beweissicherungen bei den Angrenzern durchgeführt.

„In der ersten Augustwoche können dann die Vermesser kommen. Zu dieser Zeit sollten die Landwirte dann ihre Felder abgeerntet haben“, erklärte Ernst. So habe man eine gute Lösung gefunden.

Boden wird verbessert

Ab dem 9. August wird anschließend der Oberboden abgeschoben und Bodenverbesserungen durchgeführt. Parallel dazu werden die Vorstreckungen der Wasser- und Abwasserleitungen aus der Gutenbergstraße und aus der Dürerstraße hergestellt. Danach folgen die Arbeiten im neuen Baugebiet.

Insgesamt besagt der Bauzeitplan, dass die Arbeiten im August nächsten Jahres fertig sind. „Das ist ein Plan, der einhaltbar ist“, betonte Ernst. Die erste Vergaberunde der Bauplätze ist für Oktober vorgesehen.