Glocken läuten für Opfer der Corona-Pandemie

Plankstadt/Eppelheim. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier richtet am Sonntag, 18. April, eine zentrale Gedenkfeier für die Opfer der Corona-Pandemie in Berlin aus. Der deutsche Städte- und Gemeindebund hat alle Kommunen aufgefordert, im Rahmen der örtlichen Corona-Regelungen an diesem Tag ebenfalls Anteil zu nehmen. So solle ein Zeichen der Verbundenheit und des Gedenkens gesetzt werden.

Eppelheims Bürgermeisterin Patricia Rebmann wird gemeinsam mit Pfarrerin Cristina Blázquez und Pastoralreferentin Judith Schmitt-Helfferich am Sonntagabend auf dem Friedhof einen Kranz niederlegen. Zudem werden sieben Kerzen für die in Eppelheim an Corona verstorbenen Menschen entzündet. Dieser Impuls des Gedenkens findet allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Um 18.30 Uhr werden für etwa sieben Minuten die Totenglocken der Pauluskirche und der Christkönigskirche läuten. Die Bevölkerung soll, so ist es der Plan der Verwaltungschefin, in diesen sieben Minuten innehalten und im stillen Gedenken alle Menschen, die zum Opfer dieser Pandemie wurden, würdigen.

Fenster am Wasserturm beleuchtet

Im Eppelheimer Wahrzeichen, dem Wasserturm, werden von innen die ganze Nacht über sieben der zwölf Fenster weiß beleuchtet sein. Am Rathaus ist eine Trauerbeflaggung angeordnet.

„Auch, wenn wir noch mitten in dieser schrecklichen Pandemie stecken, so ist ein Innehalten und Gedenken an die vielen Menschen, die dem Coronavirus bereits zum Opfer gefallen sind, wichtig. Aber ich möchte auch an die Menschen denken, die täglich alles dafür geben, dass unsere Infrastruktur wie zum Beispiel im Gesundheitssystem weiterhin funktioniert und hierfür danken“, so Bürgermeisterin Rebmann.

Auch in Plankstadt läuten die Glocken. Kirchliche und weltliche Gemeinde gedenken der Millionen Corona-Toten weltweit und der zwölf im Ort Verstorbenen am Sonntag, 18. April, auf dem Friedhof, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Diese Veranstaltung ist nicht öffentlich.

Alle Bürger sind eingeladen, während der Schweigeminute von 18.30 bis 18.31 Uhr, gleich wo sie sich befinden, im gemeinschaftlichen Gedenken innezuhalten. Um 18.31 Uhr werden die Glocken im Ort für fünf Minuten erklingen.

