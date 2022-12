GLP sammelt alte Brillen in Plankstadt

Plankstadt. Die Grüne Liste Plankstadt (GLP) ist am Donnerstag, 15. Dezember, mit einem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten. Von 14 bis 18 Uhr bieten die Kommunalpolitiker neben Glühwein und Kinderpunch auch Marmeladen an. Als gute Tat werden nach Auskunft der GLP in Zusammenarbeit mit „Brillen Weltweit“ alte Brillen gesammelt.

„Spenden Sie nicht mehr benötigte Brillen an Sehhilfebedürftige in der ganzen Welt, indem Sie die Brillen am Marktstand der GLP abgeben“, rufen die Parteiverantwortlichen auf. Die Sachspende wird von „Brillen Weltweit“, einem 32-köpfigen Team im Brillenprojekt Koblenz professionell gesichtet und bearbeitet. Die fachliche Aufsicht wird durch ehrenamtliche Augenoptikermeister gewährleistet.

Durch die Wiederverwendung vorhandener Brillen werden nicht nur bedürftige Menschen unterstützt, sondern auch Ressourcen geschont, unterstreicht die GLP. Im Vorgarten des Grundstücks „Im Grund 10“ können Brillen auch abseits des Marktes rund um die Uhr in eine Kiste gelegt werden. zg