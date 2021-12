Gottesdienst unter freiem Himmel

Plankstadt. Die evangelische Kirchengemeinde lädt zu zahlreichen Gottesdiensten rund um Weihnachten und Silvester ein – allerdings etwas anders als sonst, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. In der Alarmstufe 2, in der sich Baden-Württemberg augenblicklich befindet, sind Präsenzgottesdienste evangelischerseits nur noch „in besonders geeigneten Kirchen“, also durchgehend hohen Kirchen, möglich. Die evangelische Kirche in Plankstadt sei leider nicht überall hoch genug. In der Alarmstufe 2 könnten auch die Gottesdienste an Weihnachten, die im Kirchenraum stattfinden, daher nur noch unter 2Gplus-Bedingungen stattfinden. Besucher müssen also genesen oder geimpft und getestet sein. Wer dreimal geimpft worden ist oder bei wem seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung nicht mehr als sechs Monate vergangen sind, kann auch ohne Test kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Verantwortlichen bitten darum, sich zu den Weihnachtsgottesdiensten online auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde anzumelden. Das Formular wird am Freitag, 17. Dezember, freigeschaltet. Alternativ ist eine Anmeldung auch zu den Öffnungszeiten des Pfarramts möglich. Besucher werden gebeten, bei allen Gottesdiensten die AHA-Regel (Abstand, Hygieneregeln, medizinische Maske) zu beachten. Auch sollen die Angemeldeten vor dem Gottesdienst frühzeitig da sein, damit das Team der Kirchengemeinde sie in Ruhe in Empfang nehmen können.

Draußen auf dem Vorplatz

Die Termine Am Freitag, 24. Dezember, ist um 15 Uhr ein Familiengottesdienst mit Bildern (2Gplus), um 17 und um 18.30 Uhr finden draußen auf dem Kirchenvorplatz Christvespern statt (kein 2G- oder Testnachweis nötigt) und um 23 Uhr die Christmette (2Gplus). Am Samstag, 25. Dezember, um 10 Uhr findet ein Gottesdienst mit musikalischer Begleitung von Janis und Laurin Stieger statt (2Gplus). Am Sonntag, 26. Dezember, ist um 17 Uhr ein Gottesdienst mit Konfi-Krippenspiel als Film (2Gplus) geplant. Der Film kann außerdem abends auf der Homepage angeschaut werden. Am Freitag, 31. Dezember, wird um 17 Uhr zum Gottesdienst am Altjahresabend (2Gplus) eingeladen. Eine Anmeldung ist zu allen Gottesdiensten nötig. Weitere Infos gibt’s unter www.ekiplankstadt.de. zg

Die Gottesdienste der Christvespern am Freitag, 24. Dezember, finden vor der Kirche draußen auf dem Kirchenvorplatz statt und es gibt es nur Stehplätze. „Bitte ziehen Sie sich entsprechend warm und mit gutem Schuhwerk an, da wir auch auf der Wiese Plätze vorsehen werden. Bitte melden Sie sich auch für die jeweilige Christvesper online auf unserer Homepage oder zu den Öffnungszeiten des Pfarramts an“, schreiben die Verantwortlichen. Für diese Veranstaltungen wird kein 2G- oder Testnachweis benötigt.

Am Freitag, 24. Dezember, finden gleich vier Gottesdienste statt: Ein Familiengottesdienst mit Bildern, zwei Christvespern – einmal mit der Schola des Kirchenchores und einmal mit Trompetenmusik – und die Christmette mit Jutta Layer, die parallel gestreamt wird. Ein Gottesdienst mit musikalischer Begleitung von Janis und Laurin Stieger wird am Samstag, 25. Dezember, angeboten und am Sonntag, 26. Dezember, sind die Konfirmanden gefragt. Bei diesem Gottesdienst wird ein Konfi-Krippenspiel als Film gezeigt. Der Krippenspiel-Film kann außerdem ab dem Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages auf der Homepage der Kirche angeschaut werden. Ein Gottesdienst am Altjahresabend findet dann abschließend am Freitag, 31. Dezember, statt. zg/caz

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2