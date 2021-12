Gottesdienst zu Weihnachten erfreut Besucher in katholischer Kirche

Plankstadt. Endlich hatte das Warten ein Ende: In der katholischen Kirche St. Nikolaus feierten Gläubige gemeinsam den Weihnachtsgottesdienst. Einige Beschränkungen gab es zu beachten: Anstatt einer gefüllten Kirche gab es lediglich 88 Plätze, die laut Mesnerin Ulrike Damm alle besetzt wurden. So konnte Abstand gewährleistet werden, war es doch ein großer Unterschied zu den anderen Gottesdiensten, die man normalerweise in der Kirche gewöhnt war.

Auch Pfarrer Reinhold Lovasz, der die Messe am 24. Dezember hielt, merkte diesen Unterschied. „Natürlich ist es sonderbar mit nur sechs Ministranten einen Weihnachtsgottesdienst zu feiern. In den Jahren vor der Pandemie hatten wir über 70 Ministranten, die fast nicht alle auf den Bänken Platz gefunden haben“, erzählte er. Letztes Jahr im Lockdown durften gar keine Besucher am Gottesdienst teilnehmen. Nur Reinhold Lovasz und die Mesnerin waren anwesend, die Kirche war menschenleer. „Es war befremdlich, zum Beispiel der ,Herr sei mit Euch’ oder einen Segen zu sprechen, zu einer Kirche, in der niemand saß. Natürlich wurde der Gottesdienst per Livestream übertragen, trotzdem war es sonderbar.“

Das war nun zum Glück anders – endlich waren Besucher wieder zugelassen. Ein Zitat von der Predigt des Pfarrers passt wunderbar dazu: „Das Warten hat ein Ende.“ Das Warten auf den Weihnachtsgottesdienst und auf den Erlöser Jesus Christus. Auch für die Besucherin Annette Reinhold hatte das Warten ein Ende: „Für mich gehört der Weihnachtsgottesdienst zu Weihnachten einfach dazu. Die schummrige Kirche, die Lieder und natürlich auch der große Weihnachtsbaum im Altarraum sind für ein perfektes Weihnachten essenziell. Letztes Jahr hat einfach etwas gefehlt.“

Die Feier fing mit einer dunklen Kirche an, in der man nur vereinzelt Lichter erkannte. Mit dem Stück „Macht hoch die Tür“, welches vom Kirchenchor gesungen wurde, zogen Pfarrer und Ministranten ein. Danach wurde der Gottesdienst gefeiert. Die Pandemie war weiter spürbar. „Ich mache mir auch Sorgen um die jungen Leute“, erzählte Lovasz. „Die ganze Zeit und Arbeit, die wir zum Beispiel in die Gemeinschaft der Ministranten investiert haben, könnte verloren gehen.“ Dennoch solle man nicht verzagen. „Zwar warten wir immer noch auf ein Ende der Pandemie, auf Normalität und einen Schlussstrich der Krisenzeit, was aber wichtig erscheint, dass wir nicht die Hoffnung während des Wartens verlieren“, erklärt Lovasz in der Predigt. Weihnachten ist im Christentum das Fest der Liebe und der Hoffnung. Eine Hoffnung auf bessere Tage und das Ende der Krise.

