Plankstadt. Wenn ein Urgestein geht, geht vieles mit. Offiziell endet das Arbeitsleben von Gottfried Sauter am 31. März, dann beginnt das, was gemeinhin als „Unruhestand“ bezeichnet wird. Mehr als vier Jahrzehnte hat Gottfried Sauter im Rathaus in unterschiedlichsten Ämtern gearbeitet. Einen großen Bahnhof zum Abschied gab es Corona-bedingt natürlich nicht, aber einen Plausch über alte Zeiten bei einer Tasse Kaffee – mit Abstand – dann doch, teilt die Gemeinde mit.

Bürgermeister Nils Drescher zitierte den englischen Schriftsteller John Ruskin, der einmal sagte: „Nicht, was er mit seiner Arbeit erwirbt, ist der eigentliche Lohn des Menschen, sondern was er durch sie wird“ und münzte es auf den künftigen Rentner um: „Bei Ihnen spürt man das, was in diesen Worten steckt. Sie sind ein angesehener, engagierter Vorzeigebürger der Kommune“, würdigte er die Verdienste Sauters, der sich darüber hinaus auch ehrenamtlich einsetzte.

Ab jetzt als Besucher

Dass Sauter seine Hobbys und die Feste ab jetzt als Besucher genießen soll, wünschte Drescher.

Hauptamtsleiter Stephan Frauenkron teilte sich zu Beginn seiner eigenen Zeit in Plankstadt ein Büro mit dem zukünftigen Pensionär und berichtete: „Viele Mitarbeiter sind in den Jahren gekommen und gegangen. Gottfried stand wie die Eiche im Rathauswald.“ Im Jahr 1978 habe Sauter seinen Anfang und nun die finale Phase seiner Amtszeit im Hauptamt verbracht, dazwischen waren das Rechnungsamt und das Ordnungsamt Stationen seiner Laufbahn.

„Ich habe vier Bürgermeister und vier Hauptamtsleiter miterlebt“, warf Sauter, der auch Personalratsvorsitzender gewesen ist, in die kollegiale Rückschaurunde. „Eine Steilvorlage“, betonte der aktuelle Personalratsvorsitzende, Bernhard Müller, der sich gerne an seine ersten Stunden im Plankstadter Rathaus erinnerte. Man schickte ihn damals ins Zimmer 15, dort saß Sauter und empfing ihn mit einem Lächeln.

Über den Kulturschock geholfen

„Er stellte mich den Kollegen vor und half mir über den Kulturschock meines Lebens: In meinem Büro stand eine manuelle Schreibmaschine.“ Damals habe er schnell begriffen: „Gottfried weiß einfach alles.“ Es gab viel zu schmunzeln in der kleinen Abschiedsrunde, der eine freundschaftliche Verabschiedung des Kollegen innerhalb des Hauptamts vorausgegangen war.

Gottfried Sauter betonte zum Abschied: „Wenn Fragen sind, immer anrufen. Und wenn das Wetter besser ist und die Corona-Lage es zulässt, dann wird noch einmal groß Abschied gefeiert.“ zg